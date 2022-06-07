Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanlar doğaseverin kurduğu fotokapana yansıdı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlar fotokapana yansıdı. Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanlar doğaseverin kurduğu fotokapana yansıdı KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlar fotokapana yansıdı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Sarıçiçek mevkiinde ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere ayı, tilki, karaca ve geyik gibi yaban hayvanları takıldı. Bölgede kurulan fotokapanlar yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne sererken görüntüler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.