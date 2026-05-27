Tekirdağ'da yaban domuzu fotokapana zarar verdi
Tekirdağ Ganos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapan, bir yaban domuzu tarafından itilip darbelenerek kullanılamaz hale getirildi.
Hayvanseverler tarafından Ganos Dağları'ndaki ormanlık bölgeye yerleştirilen fotokapan, doğada yaşayan türlerin görüntülenmesi amacıyla kullanılıyordu.
Kameraya yansıyan görüntülerde, bir yaban domuzunun cihazı bir süre inceledikten sonra iterek ve darbeler uygulayarak zarar verdiği görüldü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman