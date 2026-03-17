Albüm: Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde Çiftçiler İlkbaharı Geleneksel Törenlerle Karşıladı

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde ilkbaharın gelişini simgeleyen törenler düzenlendi. Shannan kentindeki etkinlikte 200'den fazla kişi geleneksel kıyafetleriyle katılarak yeni tarım sezonunu kutladı.

SHANNAN, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde pazartesi günü ilkbaharın gelişiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin başlangıcını kutlayan törenler düzenlendi.

Bölgenin Shannan kentine bağlı Gaiba köyünde 200'den fazla kişinin geleneksel kıyafet giyerek katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni tarım sezonunun müjdecisi olan ve elverişli hava koşulları ile bereketli bir hasat dönemi için dua amacı taşıyan bu tören, Xizang'ın tarım bölgelerinde önemli bir ritüel olarak kabul ediliyor.

