Albüm: Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi'nde 32.000 Hektarın Üzerinde Bir Alan Ağaçlandırıldı
Çin'in Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi'nde 2017'de başlatılan projeyle 32.200 hektar alan ağaçlandırıldı. Yeşil alan 49.533 hektara, orman örtüsü oranı ise yüzde 11'den yüzde 35,1'e çıktı.
XİONG'AN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'nde 2017 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 32.200 hektarlık bir alan yeniden ağaçlandırıldı.
Proje sayesinde bölgedeki yeşil alan yaklaşık 49.533,33 hektara ulaşırken, orman örtüsü oranı da yüzde 11'den yüzde 35,1'e yükseldi.
Kaynak: Xinhua