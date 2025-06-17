Xiaomi'nin Yeni Otomobil Fabrikası Açıldı

Xiaomi'nin Yeni Otomobil Fabrikası Açıldı
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Çin'in teknoloji devi Xiaomi, 700.000 metrekarelik devasa otomobil fabrikasını Beijing'de açtı. Fabrika, araştırma, test, üretim ve satış fonksiyonlarını bir araya getirerek son teknoloji otomotiv üretim yeteneklerini sergiliyor.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in teknoloji devi Xiaomi'nin Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan otomobil fabrikası 700.000 metrekareyi aşan devasa alanıyla öne çıkıyor.

Araştırma, test, üretim ve satış fonksiyonlarını tek çatı altında toplayan fabrika, son teknoloji otomotiv üretim kabiliyetlerini sergilemek amacıyla halka açık olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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