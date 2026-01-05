Çin Cumhurbaşkanı Xi: Büyük Ülkeler Uluslararası Hukuka Uyma Konusunda Öncü Rol Üstlenmeli

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm ülkelerin diğer ülke halklarının tercih ettiği kalkınma yollarına saygı göstermesi ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi gerektiğini belirterek, bu konuda büyük ülkelerin öncü olması gerektiğini söyledi.

Xi pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında yaptığı açıklamada Xi, değişimler ve kaosun kuşattığı bir dünyada tek taraflı ve zorbaca eylemlerin uluslararası düzeni ciddi şekilde baltaladığını belirtti.