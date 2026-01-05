Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Büyük Ülkeler Uluslararası Hukuka Uyma Konusunda Öncü Rol Üstlenmeli

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Büyük Ülkeler Uluslararası Hukuka Uyma Konusunda Öncü Rol Üstlenmeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, diğer ülkelerin kalkınma yollarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve büyük ülkelerin öncü rol oynaması gerektiğini belirtti. Xi, tek taraflı eylemlerin uluslararası düzeni tehdit ettiğini ifade etti.

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tüm ülkelerin diğer ülke halklarının tercih ettiği kalkınma yollarına saygı göstermesi ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi gerektiğini belirterek, bu konuda büyük ülkelerin öncü olması gerektiğini söyledi.

Xi pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında yaptığı açıklamada Xi, değişimler ve kaosun kuşattığı bir dünyada tek taraflı ve zorbaca eylemlerin uluslararası düzeni ciddi şekilde baltaladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı