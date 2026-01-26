Haberler

Xi, Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'ya Kutlama Mesajı Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle mevkidaşı Droupadi Murmu'ya gönderdiği kutlama mesajında, Çin-Hindistan ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, iki ülkenin işbirliği ve ortaklık ilişkilerine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı'nın 77. yılı dolayısıyla Hindistanlı mevkidaşı Droupadi Murmu'ya kutlama mesajı gönderdi.

Pazartesi günkü mesajında Çin- Hindistan ilişkilerinin geçen yıl gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Xi, bunun her iki ülke ve halklarının temel çıkarlarına uygun olduğunu ve dünya barışı ve refahının korunup ileriye taşınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Xi, Çin ve Hindistan'ın birbirlerinin başarı elde etmesine yardımcı olan iyi komşu, dost ve ortaklar olması ve "ejderha ve filin birlikte dans etmesini" sağlamasının, iki ülke için de doğru seçim olduğuna her daim inandığını vurguladı.

Xi, Çin ve Hindistan'ın, "birbirlerinin işbirliği ortakları ve kalkınma fırsatları" olduğu yönündeki önemli mutabakata bağlı kalması, stratejik iletişimi güçlendirmesi, etkileşim ve işbirliğini artırması, birbirlerinin endişelerini gidermesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi temennisini dile getirdi.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar