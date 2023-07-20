Xi, Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Görüştü
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BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile başkent Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel