Çin'in Xi'an Kenti ile Viyana Arasında Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı

Çin'in Xi'an kenti ile Avusturya'nın Viyana şehri arasında ilk direkt uçuş rotası hizmete girdi. China Eastern Havayolları tarafından haftada üç kez sefer düzenlenecek.

Xİ'AN, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Avusturya'nın başkenti Viyana arasında ilk direkt uçuş rotası hizmete girdi. Pazartesi sabaha karşı gerçekleşen sefer ile birlikte Çin'in kuzeybatısından Avusturya'ya başlatılan ilk direkt hava bağlantısı kurulmuş oldu.

China Eastern Havayolları'na ait geniş gövdeli Airbus A330 tipi uçak, MU5063 sefer sayılı uçuşla yerel saatle 01.52'de Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Yeni hattın haftada üç kez karşılıklı sefer yapacağı belirtildi.

Yeni sefer ile birlikte, China Eastern Havayolları artık Xi'an kentinden 14 farklı noktaya ulaşan toplam 16 uluslararası uçuş hattını işletiyor.

Umumi pasaport sahibi Avusturya vatandaşları Çin'de 30 güne kadar tek girişli konaklamalar için vize muafiyetinden yararlanabiliyor. Avusturya için geçerli olan bu tek taraflı vize muafiyeti politikası, 31 Aralık 2026 tarihine kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua
