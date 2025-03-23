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X Sosyal Medya Platformu Türkiye'deki Hesap Engellemelerine İtiraz Ediyor

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X sosyal medya platformu, Türkiye'deki 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik mahkeme kararlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Platform, ifade özgürlüğünü savunma kararlılığında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Sosyal medya platformu X, " Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ettiklerini" duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun Küresel Hükümet İşleri ekibinin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şöyle denildi:

" Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz.

Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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