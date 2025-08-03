Wuzhou'daki Yangında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou kentinde bir konutta çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi. Yangın, Longxu bölgesinde bulunan beş katlı bir binanın zemin katında meydana geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

NANNİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentindeki bir konutta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgenin acil durum yönetim bürosuna göre, söz konusu yangın pazar günü saat 08.30 civarında kentin Longxu bölgesinde bulunan beş katlı bir binanın zemin katında çıktı.

Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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