Wuzhou'daki Yangında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

NANNİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentindeki bir konutta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgenin acil durum yönetim bürosuna göre, söz konusu yangın pazar günü saat 08.30 civarında kentin Longxu bölgesinde bulunan beş katlı bir binanın zemin katında çıktı.

Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.