Albüm: Çin'in Wuhan Kentinde Yeni Nesil Hava Araçları ve Robotlar Tanıtıldı

WUHAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen bir etkinlikte çeşitli elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava araçları ile insansı robotlar ilk kez görücüye çıktı. Etkinlikte, eyaletin alçak irtifa ekonomisi ve yapay zeka başta olmak üzere ileri teknoloji sektörlerindeki en son başarıları sergilendi.

Kaynak: Xinhua