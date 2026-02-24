Haberler

Albüm: Çin'in Wuhan Kentinde Yeni Nesil Hava Araçları ve Robotlar Tanıtıldı

Albüm: Çin'in Wuhan Kentinde Yeni Nesil Hava Araçları ve Robotlar Tanıtıldı
Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen etkinlikte, elektrikli dikey kalkış ve iniş hava araçları ile insansı robotlar tanıtıldı. Etkinlik, alçak irtifa ekonomisi ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarındaki son başarıları sergiledi.

WUHAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen bir etkinlikte çeşitli elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava araçları ile insansı robotlar ilk kez görücüye çıktı. Etkinlikte, eyaletin alçak irtifa ekonomisi ve yapay zeka başta olmak üzere ileri teknoloji sektörlerindeki en son başarıları sergilendi.

Kaynak: Xinhua
