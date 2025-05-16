World Press Photo 2025 Ödülleri Amsterdam'da Sahiplerini Buldu

World Press Photo 2025 Ödülleri Amsterdam'da Sahiplerini Buldu
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Anadolu Ajansı'nın foto muhabirleri, World Press Photo 2025 ödüllerini Amsterdam'da düzenlenen törende kazandı. Murat Şengül, 'Beyrut'ta Drone Saldırıları' adlı eseriyle birincilik elde ederken, Ali Jadallah'ın Gazze'deki eserleri de ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin World Press Photo (WPP) 2025'te kazandıkları ödüller, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen törenle verildi.

Amsterdam'daki tarihi "De Nieuwe Kerk" kilisesinde, World Press Photo 2025 kazananları için ödül töreni düzenlendi.

Törende, " Beyrut'ta Drone Saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla birincilik elde eden Murat Şengül ile "İsrail Saldırısı Altındaki Gazze" başlıklı fotoğraflarıyla ödül kazanan AA'nın Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödülleri verildi.

Gazze'de bulunan Ali Jadallah'ın ödülünü, onun adına Reuters foto muhabiri Mohammed Salem aldı.

AA foto muhabiri Şengül, Lübnan'a saldırılar konulu fotoğrafı hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu fotoğrafta şunu görüyoruz; İnsanların yüzünde bir korku var, çünkü dronu takip ediyorlar, üzerlerinde bir dron ve savaş uçağı var. İnsanlar Beyrut'ta dronun sesini duyduklarında çok korkuyor, çünkü drona karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok." dedi.

Modern savaş teknolojisinde güvenli bir yerin olmadığını bu fotoğraftan anladıklarını dile getiren Şengül, insanların bu saldırılardan kaçmaya çalıştığını ancak ne güvenebilecekleri ne de sığınabilecekleri bir yer bulamadıklarını vurguladı.

Yarışma hakkında

Hollanda Foto Muhabirleri Vakfı tarafından Hollanda kraliyet ailesinin desteğiyle düzenlenen yarışmaya, 141 ülkeden 3 bin 778 fotoğrafçı 59 binden fazla başvuru ile katıldı.

Bağımsız uluslararası jürinin yaptığı değerlendirme sonucu 42 kazanan belirlendi.

Ödüle layık görülen eserler, çatışmalardan iklim krizine kadar dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli konuları belgeliyor.

"Yılın Dünya Basın Fotoğrafı" ve iki finalist ise 17 Nisan 2025'te açıklanacak.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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