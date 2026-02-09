Haberler

Prens William ve Prenses Kate, Epstein belgelerindeki ifşaatlardan "derin endişe" duyuyor

Güncelleme:
Galler Prensi William ve Prenses Kate, Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan belgelerden dolayı derin endişe duyduklarını açıkladı. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, mağdurları düşündükleri belirtildi.

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan belgelerdeki ifşaatlar karşısında "derin endişe" duydukları bildirildi.

Kensington Sarayı Sözcüsü tarafından yapılan ve konuya ilişkin ilk kamuoyu bilgilendirmesi niteliğindeki açıklamada, Prens William ve Prenses Kate'in, Epstein'a ilişkin belgelerde yer alan ifşaatlar karşısında "düşüncelerinin mağdurlara odaklandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Prens ve Prenses'in, devam eden ifşaatlardan derin endişe duyduğunu teyit edebilirim." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, Epstein ile bağlantıları nedeniyle yeniden gündeme gelen Galler Prensi William'ın amcası Andrew Mountbatten-Windsor hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 2. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

