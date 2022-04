Will Smith, Oscar galalarından 10 yıl men edildi

ABD'li aktör Will Smith, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atmasının ardından ABD'li aktör hakkında yeni bir karar açıklandı. Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi. Alınan yeni kararla birlikte ödül töreninde Chris Rock'a tokat atan Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Will Smith 2022 Oscar Ödül Töreni'nde saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan eşi hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'a atmıştı. Daha sonra akademiden özür dileyerek istifa eden Smith istifa açıklamasında, "Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini" ve eylemleri nedeniyle "kalbinin kırıldığını" belirterek, "Davranışım için her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim" sözlerini kullanmıştı.

Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Yönetim Kurulu Üyesi aktör Whoopi Goldberg yaptığı açıklamada, Smith'in yaptıkları nedeniyle büyük sonuçlarla karşılaşacağını ancak Oscar ödülünün geri alınmayacağını belirtmişti.

