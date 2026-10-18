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Wichita'da futbol sahasına giren araç 2 kişinin ölümüne neden oldu, 11 kişi yaralandı

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ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita'da bir aracın futbol maçı yapılan sahaya girmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk ve 35 yaşındaki bir erkek öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralıların 5'inin 5-9 yaş arası çocuklar olduğu, 34 yaşındaki kadın sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bir aracın futbol sahasındakilere çarpması sonucu biri 6 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

ABC News'ün haberine göre, Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, dün yerel saatle 15.25 civarında Wichita'da maç oynayan gençlerin bulunduğu sahaya bir aracın girdiğine dair çok sayıda acil yardım çağrısı aldıklarını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Olayda 6 yaşındaki çocuk ile 35 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirten Moses, hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan 5'inin 5 ila 9 yaşlarındaki çocuklar olduğunu bildirdi.

Moses, gençlerin futbol maçı yaptığı sahaya aracıyla dalan 34 yaşındaki kadının gözaltına alındığını kaydetti.

Kansas Valisi Laura Kelly, yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiğini ve Wichita Belediye Başkanı ile iletişim halinde olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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