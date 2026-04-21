ABD Kongre binasındaki savaş karşıtı protestoda çok sayıda kişi gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestoda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 'Savaş Karşıtı Gaziler' grubu, durdurulması istenen savaşlar için sessiz eylemde bulunurken polis müdahale etti.

Kongre binasının "Cannon Rotunda" isimli ana salonunda kendilerini "Savaş Karşıtı Gaziler" olarak tanıtan bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin polis tarafından kelepçelendiği görüldü.

Kimisi engelli olduğu için koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalyelerle protestoya katılan grubun çok sayıda üyesinin gözaltına alınması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

ABD askeri elbisesi giyen göstericilerin taşıdığı dövizlerde, "Bir diğer savaşı kaldıramayız", " İran'a karşı savaşı durdurun" gibi ifadeler yer aldı.

Protesto sırasında ABD milli marşını çalan, savaşta ölen ABD askerleri için saygı duruşunda bulunan ve sembolik bayrak katlama töreni düzenleyen savaş karşıtları, başkent polisi tarafından plastik kelepçeler takılarak gözaltına alınırken protestocular polise direnmeden sessiz eylemlerine devam etti.

Söz konusu protesto, ABD'nin İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak ikinci tur müzakerelerin başlayacağı gün yaşandı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
