Çin Dışişleri Bakanı: Güney Çin Denizi Meseleleri, Çin-Asean İlişkilerinin Önünde Engel Olmamalı

MANİLA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nin bölge ülkelerinin ortak yuvası olduğunu ve Güney Çin Denizi meselelerinin Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ilişkilerinin önünde bir engel haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang salı günü ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirdiği görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler ordusu ve deniz kolluk kuvvetleri içindeki bazı unsurların, dış güçlerin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla Güney Çin Denizi'nde kasten olaylara sebebiyet verdiğine işaret eden Wang, bunun Çin-Filipinler ilişkilerini iyileştirme sürecini ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı zedelediğini ifade etti.

Wang ayrıca, bölge ülkelerinin bu tür adımlara karşı son derece tetikte kalması gerektiğini vurguladı.

Bakan, istikrarı bozan unsurları ortadan kaldırmak, Güney Çin Denizi'ndeki Davranış Kuralları'na ilişkin istişareleri hızlandırmak, Güney Çin Denizi'nde barış, istikrar, işbirliği ve dostluğa dayalı yeni bir söylemi ortaklaşa geliştirmek ve Güney Çin Denizi meselelerinde inisiyatifin kararlılıkla bölge ülkelerinin elinde tutulmasını sağlamak için ASEAN ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua