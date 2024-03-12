Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği 'Bildiğin Gibi Değil' filmi vizyona giriyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Vuslat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Bildiğin Gibi Değil" filmi, festival yolculuğunun ardından vizyona girecek.

Sosyal medya hesaplarından ilk fragmanı yayınlanan film, Tokat'ta çekildi.

Başrollerini Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve Hazal Türesan'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Ünal Yeter, Elif Neva Özhan, Ahmet Sarp Keşkek, Ayşe Saraçoğlu, Ayşe Çiğdem Atasoyu, Mahir Berkant Varol ve Özge Yıldırım yer alıyor.

Streç Film'in yapımını gerçekleştirdiği dram türündeki "Bildiğin Gibi Değil", babalarının esrarengiz ölümü üzerine doğdukları şehre gelen, bakış açısı ve yaşam tarzı birbirinden farklı üç kardeşin, geçmişlerini sorgulayarak ve gerçeklerle yüzleşerek kardeşlik bağlarını yeniden şekillendirmesini anlatıyor.