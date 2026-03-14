Çin'de Volkswagen ve Xpeng'in Ortak Geliştirdiği İlk Elektrikli Araç Üretim Bandından İndi

HEFEİ, 14 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu ile Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng'in ortaklaşa geliştirdiği ilk araç modeli Çin'de üretim bandından indi. Cuma günü yaşanan bu gelişme, Volkswagen'in Çin pazarındaki varlığını hamlesinin en son göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, "Bu araç, Alman mühendisliği ve en ileri yerli teknolojilerle, Çin'de Çin için geliştirildi" ifadelerini kullandı.

ID. UNYX 08 adlı modelin yerel imkanlarla iki yıldan kısa bir sürede geliştirildiğini belirten Volkswagen Grubu'nun Çin'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstätter, "Çin'de grubun en kapsamlı elektrikli araç hamlesini başlatıyoruz. Bu adım, XPeng ile olan ortaklığımızın uygulama gücünü de açıkça vurgulamaktadır" dedi.

XPeng, Volkswagen ile işbirliğini daha da derinleştirmeyi ve karşılıklı fayda sağlamayı sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.

Bu lansman, iki şirketin 2023 yılında kurduğu uzun vadeli stratejik ortaklığın sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Volkswagen, ortaklaşa geliştirilen ikinci bir modelin de bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Araç, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Volkswagen Anhui fabrikasının üretim hattından çıktı.

Anhui, 2025'te otomobil ve yeni enerjili araç üretimi açısından Çin'in en önde gelen eyaleti olarak öne çıktı. Eyaletten yapılan araç ihracatı da ilk kez bir milyon adedi aşarak, ülke genelinde birinci sıradaki yerini korudu.

Volkswagen, bugüne kadar Hefei'ye 3,5 milyar eurodan (yaklaşık 4 milyar ABD doları) fazla yatırım yaptı. Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme merkezi olan eyalette an itibarıyla yaklaşık 3.000 araştırma ve geliştirme personeli çalışıyor.

