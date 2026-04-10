Rusya'da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Rusya'nın Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'daki havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı. Olay sonrası çıkan yangın, yaklaşık 800 metrekarelik alanı etkiledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladikavkaz şehrindeki havai fişek deposunda patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yangın çıktı ve yaklaşık 800 metrekare alana yayıldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler güldürdü: Yarısı ısırılmış dönerle takas

Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler gülme krizi yarattı
Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi

Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler güldürdü: Yarısı ısırılmış dönerle takas

Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler gülme krizi yarattı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu