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Venezuela, kurtarma çalışmalarına vizesiz katılmak isteyen 2 ABD vatandaşını kabul etmedi

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Venezuela'daki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen iki ABD vatandaşı, vizesiz oldukları gerekçesiyle havalimanından geri gönderildi.

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmak amacıyla ülkeye gelen iki ABD vatandaşı, vizeleri olmadığı gerekçesiyle havalimanından geri gönderildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ABD vatandaşları Brandon Matthew ve Bordon Eduard, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak destek vermek amacıyla Panama üzerinden uçakla Venezuela'nın Barquisimeto'daki Jacinto Lara Uluslararası Havalimanı'na indi.

Göçmenlik Bürosu (SAIME) yetkilileri, vizesiz olduklarını gerekçe göstererek ülkeye girişine izin vermedikleri 2 ABD vatandaşını Panama'ya geri gönderdi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak istediklerini beyan etmelerine rağmen giriş için yasal zorunluluk olan vizeleri bulunmadığı tespit edildi.

Sınır dışı edilen ABD vatandaşlarının uçağa bindirildikleri esnada pistte görevli havalimanı personeli tarafından alkışlarla protesto edildiği öne sürüldü.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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