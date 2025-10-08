Haberler

Vize'nin Kurtuluşu İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Vize ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Ayrıca, Vize'deki eTwinning Projesi belge teslim töreninde, öğrenciler uluslararası projelerle dil becerilerini geliştirdi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp başkanlığında, Vize Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kutlama programına ilişkin yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Vize'de eTwinning Projesi belge teslim töreni yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Kıyıköy Anadolu Lisesince hazırlanan "Kültürlerin Kültürleşmesi" eTwinning Projesi kapsamında, farklı ülkelerde akranlarıyla kültürlerin etkileşimini sağlayan öğrencileri tebrik etti.

Akdemir, projede yer alan İngilizce öğretmeni Esra Payza ve öğrencilere eTwinning Ulusal Kalite Etiketi belgelerini teslim etti.

Öğrencilerin uluslararası hazırlanan projeler ile hem dil becerilerini geliştirdiğini hem de kültürel alanda etkileşimi sağladığını ifade eden Akdemir, bu tür çalışmaların öğrencilerde önemli kazanımlar oluşturduğunu belirtti.

Akdemir, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
