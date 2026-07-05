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Vize Kaymakamı Balaban, plaj denetimine katıldı

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde boğulma olaylarının önlenmesi için yasak plajlarda jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle denetim yaptı, vatandaşları uyardı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde plaj denetimine katıldı.

Balaban, plajlarda boğulma olaylarının önlenmesine ilişkin denize girişlerin yasaklandığı plajlarda jandarma ekipleriyle denetimde bulundu.

Plajda bulunan vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunan Balaban, vatandaşların kurallara riayet etmesini istedi.

Balaban'a Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Sefer Yılmaz, Vize Orman İşletme Müdürü Sultan Nebati de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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