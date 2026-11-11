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Vize Kaymakamı Balaban, halk kütüphanesinin kapanış saatini 21.00'e uzattı

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, halk kütüphanesini ziyaret ederek fiziki ve çalışma koşullarını inceledi, öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinledi. Balaban, öğrencilerin verimli ve konforlu çalışabilmesi için kütüphanenin kapanış saatini 21.00'e kadar uzattıklarını açıkladı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, halk kütüphanesini ziyaret etti.

Balaban, ziyarette, kütüphaneyi gezerek fiziki ve çalışma koşullarını inceledi.

Kütüphanede bulunan öğrencilerle de bir araya gelen Balaban, gençlerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve taleplerini dinledi.

Balaban, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmayı ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmeyi öncelediklerini ifade ederek, öğrencilerin daha verimli ve konforlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri amacıyla kütüphanenin kapanış saatini 21.00'e kadar uzattıklarını kaydetti.

Kaymakam Özderin'e ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Enes Güler ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fulya Oğuz Türkyılmaz'ı makamında kabul etti.

Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Öz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kaymakam Özderin ilçede sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özderin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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