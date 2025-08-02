Vize İlçesinde Denize Girişlere Yasak
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2-3 Ağustos tarihlerinde denize giriş yasağı getirildi. Vatandaşların bu yasağa uymaları ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağı belirtildi.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 2-3 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel