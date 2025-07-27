Vize İlçesinde Denize Girişler Yasaklandı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girişler bugün yasaklandı. Vatandaşların yasaklara uymaları istendi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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