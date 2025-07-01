Vize'de Veli Akademisi Projesi Protokolü İmzalandı

Vize'de Veli Akademisi Projesi Protokolü İmzalandı
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Vize ilçesinde Kaymakam Kemal Balaban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, 'Veli Akademisi Projesi' protokolünü imzaladı. Proje, velilerin eğitim sürecine katılımını artırmayı ve öğrencilerin başarısını, toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin görevine başladı ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek projeleri tanıttı.

Vize ilçesinde "Veli Akademisi Projesi" protokolü imzalandı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir tarafından imzalanan protokol kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında veli eğitimi, rehberlik oturumları, aile içi iletişim atölyeleri ve sosyal etkinlikler yapılacak.

Kaymakam Balaban, projenin hayırlı olmasını diledi.

Projede velilerin eğitim sürecine bilinçli katılımının sağlanacağını ifade eden Balaban, projenin öğrencilerin başarısını ve toplumsal dayanışmayı artıracağına inandığını belirtti.

Kaymakam Özderin görevine başladı

Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Enver Özderin görevine başladı.

Balıkesir'in Havran Kaymakamlığı görevinden Pınarhisar'a atanan Özderin, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle karşılandı.

Özderin, daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelerek ilçe ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bulut, mahalle sakinleriyle buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, halk buluşmasında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Bulut, İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, tamamlanan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Daha sonra mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyen Bulut, çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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