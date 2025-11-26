Haberler

Vize'de Trafik Dedektifleri Projesi ile Öğrencilere Eğitim Verildi

Vize'de Trafik Dedektifleri Projesi ile Öğrencilere Eğitim Verildi
Güncelleme:
Vize ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet İlkokulu ve Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ise okul ziyaretleri kapsamında eğitim faaliyetlerini ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet İlkokulu ile Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret etti.

Ekipler öğrencilere, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Çakıllı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Akdemir, devam eden projeler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin öğretmenlerle değerlendirmede bulundu.

Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Akdemir, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

