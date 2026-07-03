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Kırklareli Vize'de denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Kırklareli Vize'de denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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