Kırklareli Vize'de denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı