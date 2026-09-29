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Vize'de okul güvenliği koordinasyon toplantısı Kaymakam Balaban başkanlığında yapıldı

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Vize'de okul güvenliği koordinasyon toplantısı Kaymakam Balaban başkanlığında yapıldı
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Vize'de Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Üniversite ve Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemleri ile öğrencilerin fiziki ve dijital korunmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

Vize'de Üniversite ve Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında Vize Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim döneminde okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik ve trafik önlemleri görüşülüp, öğrencilerin fiziki ve dijital alandaki korunmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Akdemir'den okul ziyareti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Vize Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette okul idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, okulların fiziki koşullarını inceledi.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Akdemir, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA
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