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Vize'de çıkan anız yangını söndürüldü

Vize'de çıkan anız yangını söndürüldü
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Doğanca ve Soğucak köyü arasında hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban'da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek
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