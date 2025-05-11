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Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı

Vize Belediyesi 100. Yıl Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
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Vize Belediyesi, 100. Yıl Sosyal Tesisi'nin tamamlandığını duyurdu. Tesis, 1000 metrekare kapalı ve açık düğün salonları ile ilçeye modern bir hizmet sunuyor. Ayrıca, Pehlivanköy Belediyesi trafik çizgileri ve yaya geçitlerini yeniliyor.

Vize Belediyesince yaptırılan 100. Yıl Sosyal Tesisi tamamlandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl başlayan çalışmaların sona ererek tesisin hizmete açıldığını belirtti.

Sosyal tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık düğün salonlarının yer aldığını aktaran Özalp, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Özalp, ilçeye modern bir tesis kazandırdıklarını ifade etti.

Yaya geçitleri boyanıyor

Pehlivanköy Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini boyuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçede okul önleri ve ana arterler başta olmak üzere trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, çalışmaları takip ederek, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil yayaların da sorumluluğunda olduğunu ifade eden Hoşgör, vatandaşları da trafik kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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