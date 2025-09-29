Haberler

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Yaşlıları Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi'nde yaşlıları evlerinde ziyaret ederek onların isteklerini dinledi. Özalp, bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Pehlivanköy'de devam eden çeltik hasat kontrol çalışmalarına da değinildi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Özalp, Devlet Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin İşcan ve Ahmet Kahyaoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılarla sohbet eden Özalp, istekleri dinledi.

Özalp, her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunup yaşlılarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Hasat kontrol çalışmaları

Pehlivanköy'de hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını kontrol etti.

Verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverin hasat ettiği çeltik alanlarını inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrollerin hasat sonuna kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.