Viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin ölümüne ilişkin 4 gözaltı

Güncelleme:
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte kurulu iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ise yaralandığı olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kulp ilçesi, Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Şehmus Anustekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) hayatını kaybetti. Yaralanan Cüneyt N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ölen işçilerden Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Şehmus Anustekin ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı N.A., inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
