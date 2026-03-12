Haberler

ABD'de üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
ABD'nin Virginia eyaletindeki Old Dominion Üniversitesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırganın öldüğü bildirildi. Polis, kampüste herhangi bir tehdit kalmadığını duyurdu.

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Old Dominion Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırganın öldüğü bildirildi.

Old Dominion Üniversitesinin yönetimi, kampüste sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, adı belirtilmeyen saldırganın, kampüsteki binalardan birinde yerel saatle 10.50 civarında silahlı saldırı düzenlediği ve saldırıda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırganın öldüğü belirtilen açıklamada, nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, üniversitede herhangi bir tehdit kalmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
