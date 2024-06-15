Viranşehir Kaymakamı Şelengo Hasadına Katıldı

Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, tescilli şelengo meyvesinin hasadına katıldı.

Anıt Mahallesinde üretici Aziz Kürek'in arazisinde yapılan şelengo hasadına katılan Kaymakam Koç, bölgede sadece Viranşehir'de yetiştirilen tescilli ürünün hasadının bereketli olmasını diledi.

Koç, daha sonra tarladaki şelengoların toplanmasına katılarak, çiftçilerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Koç'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sıraç Yolcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Berber ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Gören de eşlik etti.