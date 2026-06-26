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Viranşehir'de karne sevinci bisikletle taçlandı

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Yedibaşak Derneği Viranşehir Temsilciliği, karne döneminde başarı gösteren 10 yetim ilköğretim öğrencisine bisiklet hediye etti.

Yedibaşak Derneği Viranşehir Temsilciliği, karne döneminde başarı gösteren 10 yetim ilköğretim öğrencisine bisiklet hediye etti.

Dernek binasında düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen dernek yetkilileri, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bisikletleri öğrencilere teslim etti.

Yedibaşak Derneği Viranşehir Başkanı Ahmet Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan yetim ve başarılı öğrencileri tespit ederek karne hediyesi kapsamında bisiklet dağıttıklarını söyledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirten Yaşar, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
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