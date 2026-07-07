Viranşehir'de yaz Kur'an Kursları başladı

Viranşehir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

Viranşehir İlçe Müftülüğü koordinasyonunda cami ve Kur'an kurslarında başlayan eğitimlerde öğrencilere Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet, siyer, ahlak ve değerler eğitimi verilecek.

Kurslar kapsamında, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenlenecek.

İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kaya, kursların çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, dini bilgilerini geliştirmelerine ve milli ile manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek, aileleri çocuklarını kurslara yönlendirmeye davet etti.