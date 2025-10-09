Haberler

Viranşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yakıt tankeri otomobile çarparak kaza yaptı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

V.E. idaresindeki 47 ET 954 plakalı yakıt tankeri, Eyüp Nebi Kavşağı'nda K.Ö. yönetimindeki 63 AHE 114 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
