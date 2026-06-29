Haberler

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Aile, benzer olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Ayaklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Abdulkadir Sarık'ın Viranşehir Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sarık, taburcu edilerek ailesiyle evine döndü.

Abdulkadir Sarık'ın kız kardeşi Reyah Sarık, gazetecilere, babalarının çalıştığı tarlaya gittikleri sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Köpeklerden kaçarak kurtulduğunu belirten Reyah Sarık, "Kardeşim kaçamadı. Köpekler ona saldırdı. Yardım isteyince babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı." dedi.

Abdulkadir Sarık'ın dayısı Hüseyin Saran ise çocukların babalarının bulunduğu tarlaya giderken saldırıya uğradığını hatırlatarak, olayın ardından destek olan herkese teşekkür etti.

Aile, benzer olayların yaşanmaması için sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu