Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Viranşehir çevre yolundaki kırsal Yolbilen Mahallesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 42 FCA 67 plakalı otomobil ile 71 EF 691 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.