Haberler

Otomobil, kamyonun altına girdi; 2 ölü, 1'i ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Viranşehir- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakası henüz öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı diğer kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve bomba patladı! Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor