Viranşehir'de Filistin'e destek etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek etkinliği düzenledi.

Viranşehir ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazze'de yaşanan olaylara dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Viranşehir Sivil Toplum Kuruluşları adına hazırlanan açıklamayı okuyan Murat Karadaş, Gazze'de yaşanan can kayıplarına ve insani krize dikkat çekerek, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü hatırlattı.

Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirten Karadaş, İslam dünyasının yaşananlara karşı daha güçlü ve somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Etkinlik Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA