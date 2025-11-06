Vietnam'da Şiddetli Yağışlar ve Seller Can Kaybına Yol Açtı

HANOİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller sonucu 47 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi yaralandı. 8 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, 44.200'den fazla evin sular altında kaldığı, 694 evin hasar gördüğü, 108 evin çöktüğü veya selde sürüklendiği belirtildi.

Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 11.300 hektarlık alanın sular altında kaldığı ve selin 152.100'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, 95.300'den fazla haneye halen elektrik verilemiyor.