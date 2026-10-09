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Vietnam'da sel ve heyelanda ordu görevlendirildi, zırhlı araç kurtarmada kullanıldı

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Vietnam'da yağışların neden olduğu seller ve heyelanlar üzerine ordu görevlendirildi, Hue ve Danang'da yollar ve evler sular altında kaldı. Zırhlı araçlar arama kurtarma çalışmalarında kullanılırken yetkililer şiddetli yağışların 11 Ekim'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Vietnam'da aşırı yağışların neden olduğu seller ve heyelanlar sebebiyle ordu görevlendirildi, zırhlı araçlar arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

Hue ve Danang kentlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışların yol açtığı seller yüzünden yollar ve evler sular altında kaldı, çalışmalarda destek olmaları amacıyla askerler görevlendirildi.

Sellerin ve heyelanların meydana geldiği bölgede askeri zırhlı araçlar, arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

Yetkililer, şiddetli yağışların 11 Ekim'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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