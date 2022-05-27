Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi

Tunus Belediye Tiyatrosu'nda Salı gecesi holografik teknoloji kullanılarak İngiliz şarkıcı Adele Adkins'in konseri düzenlendi.

Tunus Belediye Tiyatrosu'nda Salı gecesi holografik teknoloji kullanılarak İngiliz şarkıcı Adele Adkins'in konseri düzenlendi.

Konseri yüzlerce müziksever izledi. Tunus'ta ilk kez holografik teknoloji ile bir konser düzenleniyor.

Organizatörler, hazırlanmak için iki yıl harcadıkları konseri daha gerçekçi yapmak amacıyla en son teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Organizatörler ayrıca yakın gelecekte diğer şarkıcıların konserlerine ev sahipliği yapmak için bu teknolojinin kullanımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title