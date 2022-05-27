Video: Tunus'ta İlk Kez Holografik Teknolojiyle Adele Konseri Düzenlendi - Haberler

Tunus Belediye Tiyatrosu'nda Salı gecesi holografik teknoloji kullanılarak İngiliz şarkıcı Adele Adkins'in konseri düzenlendi.

Konseri yüzlerce müziksever izledi. Tunus'ta ilk kez holografik teknoloji ile bir konser düzenleniyor.

Organizatörler, hazırlanmak için iki yıl harcadıkları konseri daha gerçekçi yapmak amacıyla en son teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Organizatörler ayrıca yakın gelecekte diğer şarkıcıların konserlerine ev sahipliği yapmak için bu teknolojinin kullanımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel