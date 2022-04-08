(VİDEO-GRAFİK) Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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-Mimar Sinan'ın eserlerinin infografik sunumu Mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden olan Mimar Sinan, yüzyıllar sonra da ayakta duran eserlerindeki ustalık, mühendislik zekası ve işçilikle hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

- Mimar Sinan'ın eserlerinin infografik sunumu Mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden olan Mimar Sinan, yüzyıllar sonra da ayakta duran eserlerindeki ustalık, mühendislik zekası ve işçilikle hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

(VİDEO-GRAFİK) Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan

(VİDEO-GRAFİK) Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan

(VİDEO-GRAFİK) Eserleriyle çağları aşan deha: Mimar Sinan

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Mimar Sinan, Güncel, Haberler

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