Haberler

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! İddianame hazırlandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! İddianame hazırlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! İddianame hazırlandı
Haber Videosu

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması ile iddianame düzenlendi. Aslan hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"SÖZLERİM KENDİ YAŞADIĞIM ZORLUĞU DİLE GETİRMEYE YÖNELİKTİR"

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aslan, adliyeye gelerek ifade vermişti. Aslan, ifadesinde, olay günü kurum çalışanlarının gözaltı sonrasında adliyeye sevk edildikleri süreci takip etmek ve bilgi almak amacıyla adliyeye gittiğini söylemişti.

Bir kamu kurumunun başkan vekili olarak kurum çalışanlarının hakkında bilgi almaya çalışmanın görevinin ve sorumluluğunun bir parçası olduğunu ifade eden Aslan, "Adliye girişinde ve koridorlarında güvenlik görevlileriyle aramızda kısa süreli bir sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir görevliye yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır" savunmasını yapmıştı.

Aslan, oradaki güvenlik görevlilerinin görevini engellemesinin söz konusu olmadığını, o gün yaşanan hadiselerin sadece arkadaşlarını ziyaret etme amacı taşıdığını, bu hareket ve sözlerinin herhangi bir suç ve olayla illiyet bağı bulunmadığını kaydetmişti. Sorgusunda Aslan, üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu kabul etmemişti.

NE OLMUŞTU?

Nuri Aslan, İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınanlara destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitmişti. Aslan burada güvenlik tarafından koridora alınmayınca tepki göstermişti.

Aslan'ın, "Ben çalışma arkadaşlarımın yanına geçeceğim. Müsaade eder misiniz? Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" sözlerinin ardından geçişine izin vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia: Kendinizi sömürtmeyin

Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.