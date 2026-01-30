Haberler

Vezirköprü MYO'da devir teslim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevinde devir teslim töreni yapıldı. Prof. Dr. Necati Tomal, görevini Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya devretti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer'in de katılımı ile gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Necati Tomal, müdürlük görevini Doç. Dr. Afitap Özdelikara'ya devretti.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sumer, görev süresi boyunca akademik ve idari alanda sunduğu katkılardan dolayı Tomal'a teşekkür ederken Özdelikara'ya da görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Doç. Dr. Afitap Özdelikara ise Vezirköprü MYO'yu daha ileriye taşımak için gayret göstereceğini belirterek, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Devir teslim töreni, yüksekokul personeliyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
